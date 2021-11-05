В 20 торговых центрах Курска прошли проверки по соблюдению ковид-ограничений

В рейды мобильные группы выходят ежедневно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ежедневно мобильные группы, в состав которых входят сотрудники полиции, профильных комитетов, уполномоченные работники администраций городов и районов, специалисты Роспотребнадзора, проверяют соблюдение введенных ограничений против распространения коронавирусной инфекции в общественных местах областного центра и муниципалитетов, сообщили в администрации региона.

В Курске 5 ноября мобильные группы посетили 20 крупных торговых центров, где в условиях локдауна работают только продуктовые и зоомагазины, аптеки.

В рейды специалисты выходят ежедневно. Они проводят профилактическую работу с курянами, руководителями учреждений и организаций по соблюдению требований Роспотребнадзора. Это обязательное ношение масок в общественных местах, дезинфекция рук, контроль температуры тела на входе, проверка у посетителей старше 18 лет QR-кода, действующего сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или сертификата о перенесенном заболевании, если те переболели им в течение последних шести месяцев.

Как сообщили в областном УМВД, за время введенных ограничений с 25 октября составлено более 160 административных протоколов, перед заполнением которых с нарушителями проводят беседы. Для тех, кто реагирует на замечание специалистов мобильных групп, предусмотрено устное предупреждение.