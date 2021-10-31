В Курске трех пассажиров оштрафовали за нарушение масочного режима

Рейды прошли в центральной части города и Сеймском округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проходят проверки пассажирского транспорта.

Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта, управления по делам ГО и ЧС и полиции проверили 286 единиц транспорта.

Рейды прошли в центральной части города и Сеймском округе, составлено три протокола на пассажиров, выдано пять уведомлений водителям о нарушении масочного режима, сообщили в администрации города.

Курян и гостей города просят использовать маски во время поездки.