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Здоровье31 октября 2021 20:12

В Курске трех пассажиров оштрафовали за нарушение масочного режима

В транспорте проходят проверки
Ольга ДАНИЛОВА
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Рейды прошли в центральной части города и Сеймском округе

Рейды прошли в центральной части города и Сеймском округе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проходят проверки пассажирского транспорта.

Сотрудники городского департамента пассажирского транспорта, управления по делам ГО и ЧС и полиции проверили 286 единиц транспорта.

Рейды прошли в центральной части города и Сеймском округе, составлено три протокола на пассажиров, выдано пять уведомлений водителям о нарушении масочного режима, сообщили в администрации города.

Курян и гостей города просят использовать маски во время поездки.