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Победа27 октября 2021 21:15

Под Курском установили памятник советским летчикам

Бомбардировщик обнаружили поисковики
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Память о бойцах увековечена под Щиграми

Память о бойцах увековечена под Щиграми

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Пригородненской школе Щигровского района открыли памятник советским летчикам, погибшим под деревней Рудка. Самолет времен Великой Отечественной войны обнаружили в июне поисковики ВПК «Сокол» и отряда «Курган». Это бомбардировщик Пе-2, по предварительной версии, разбившийся летом 1942 года. Вместе с фрагментами самолета были подняты останки летчиков. Всего в составе экипажа их было трое.

По рассказам местных жителей, три советских самолета сражались в небе с десятком немецких истребителей и были подбиты. В память об этом бое и советских летчиках, сражавшихся до конца, было принято решение об установке памятника на территории Пригородненской школы.