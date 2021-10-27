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Общество27 октября 2021 9:34

В Курской области переписали около 292 тысяч человек

Еженедельно переписчики проходят ПЦР-тестирование
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Самым безопасным способом прохождения переписи населения остается заполнение электронных переписных листов на портале госуслуг

Самым безопасным способом прохождения переписи населения остается заполнение электронных переписных листов на портале госуслуг

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным Курскстата, за первые десять дней Всероссийской переписи населения в области переписано около 292 тысяч человек, что составляет 26,7%. Из них 103 тысячи человек заполнили электронные переписные листы самостоятельно на портале госуслуг.

- Введение нерабочих дней не изменило ход Всероссийской переписи населения и график работы переписчиков. Росстат ежедневно получает обезличенные данные из реестра Минздрава России об адресах, где есть инфицированные COVID-19. Там переписчики оставляют листовки с информацией о том, как можно пройти перепись самостоятельно, - сообщили в администрации региона.

Еженедельно переписчики проходят ПЦР-тестирование под контролем Роспотребнадзора.

Напоминаем, что самым безопасным способом прохождения переписи населения остается заполнение электронных переписных листов на портале госуслуг. Самостоятельно это можно сделать до 8 ноября.