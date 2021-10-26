В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 078 курян

В регионе работают прививочные пункты Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 2 078 человек, на ИВЛ – 162 (11 – инвазивная, 151 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 26 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 64 493 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе за последние сутки - у 317 человек.

С начала пандемии от ковид в регионе скончались 1 590 человек. В том числе за последние сутки шесть человек - женщины 53, 68, 69, 72, 79 лет и 81 года.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.