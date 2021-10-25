Полностью завершили вакцинацию от ковид почти 40% курян

Курян призывают вакцинироваться от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 457 917 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 418 869.

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 2122 человека, на ИВЛ – 168 (14 – инвазивная, 154 – неинвазивная).

Противопоказаниями к прививке по-прежнему остаются непереносимость компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции. Отложить вакцинацию следует при обострении хронических заболеваний или при острых инфекционных заболеваниях. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят после нормализации температуры.