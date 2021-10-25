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Здоровье25 октября 2021 16:33

Полностью завершили вакцинацию от ковид почти 40% курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Курян призывают вакцинироваться от ковид

Курян призывают вакцинироваться от ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 457 917 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 418 869.

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 2122 человека, на ИВЛ – 168 (14 – инвазивная, 154 – неинвазивная).

Противопоказаниями к прививке по-прежнему остаются непереносимость компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции. Отложить вакцинацию следует при обострении хронических заболеваний или при острых инфекционных заболеваниях. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят после нормализации температуры.