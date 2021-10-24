Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Курскую область

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжаются поставки в регион вакцин от коронавируса. Поступила крупная партия «Спутника Лайт» в размере 20 000 доз и партия «Спутника V» - 1 100 доз. Вакцина распределяется между прививочными пунктами.

Всего с начала массовой вакцинации мы получили 605 801 комплект, из них 476 467 «Спутника V», 107 304 «Спутника Лайт», 16 800 «ЭпиВакКороны», 5 230 «КовиВака».

По последним данным, первым компонентом вакцины в регионе привито 456 635 человек; это составляет 64,1% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Два компонента прививки получили 418 287 курян.

В трех торговых центрах в Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) доступна вакцинация от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00, в Central Park – с 11:00 до 19:00, в «Европе» – с 14:00 до 20:00 с понедельника по пятницу.