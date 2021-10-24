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Общество24 октября 2021 10:28

Инфекционный корпус облбольницы примет первых пациентов в начале декабря

Ежегодно здесь будет оказываться помощь более 3,5 тысяч человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото: пресс-служба администрации Курской области.

Фото: пресс-служба администрации Курской области.

В Курске завершается строительство инфекционного корпуса областной больницы. Работы идут по графику. На следующей неделе строители закроют контур здания, после этого начнется подача теплоснабжения. Продолжится внутренняя отделка.

Как сообщили в обладминистрации, бригады работают в две смены. С понедельника на объекте увеличат численность до 650 специалистов. Штатное расписание сотрудников инфекционного корпуса уже утверждено, сформированы первые медицинские бригады. Персонал составит 600 человек, большая половина кадрового состава укомплектована. Власти рассчитывают, что на первой неделе декабря корпус примет пациентов.

Ежегодно помощь в инфекционном корпусе будет оказываться более 3,5 тысяч пациентам с тяжелыми формами инфекционных заболеваний, максимальный резерв – более пяти тысяч человек.