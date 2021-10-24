Инфекционный корпус облбольницы примет первых пациентов в начале декабря

Фото: пресс-служба администрации Курской области.

В Курске завершается строительство инфекционного корпуса областной больницы. Работы идут по графику. На следующей неделе строители закроют контур здания, после этого начнется подача теплоснабжения. Продолжится внутренняя отделка.

Как сообщили в обладминистрации, бригады работают в две смены. С понедельника на объекте увеличат численность до 650 специалистов. Штатное расписание сотрудников инфекционного корпуса уже утверждено, сформированы первые медицинские бригады. Персонал составит 600 человек, большая половина кадрового состава укомплектована. Власти рассчитывают, что на первой неделе декабря корпус примет пациентов.

Ежегодно помощь в инфекционном корпусе будет оказываться более 3,5 тысяч пациентам с тяжелыми формами инфекционных заболеваний, максимальный резерв – более пяти тысяч человек.