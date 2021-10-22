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Общество22 октября 2021 21:58

В новом курском сквере протестировали работу фонтана

На проспекте Клыкова идет строительство первой очереди объекта
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Сквер появится в Юго-Западном районе Курска

Сквер появится в Юго-Западном районе Курска

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В новом сквере на проспекте Клыкова в Курске протестировали работу фонтана.

Весной здесь сделают освещение, подведут воду, посадят сакуры, установят малые архитектурные формы. По проекту в сквере предусмотрены спортивная и детская площадка с качелями. Но экспертиза может их не согласовать из-за близости газовой заправки.

- Если получим отказ, будем обращаться в различные инстанции, чтобы обязать собственника заправочной станции углубить емкости, - сказал мэр Курска Виктор Карамышев.