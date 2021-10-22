В Курске отремонтируют здание комитета соцзащиты

Помещение должно стать более удобным для посетителей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В здании комитета социальной защиты населения Курска начинается первый этап капитального ремонта.

В этом году планируется привести в порядок вход в здание и прилегающую к нему территорию: будет оборудован пандус для маломобильных групп населения и отапливаемый тамбур, отремонтированы ступени, деревянные оконные рамы заменят на пластиковые.

Кроме того, около здания появятся новые лавочки и урны. Работы завершат до конца ноября