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Общество22 октября 2021 15:57

В Курске отремонтируют здание комитета соцзащиты

В этом году планируется привести в порядок вход в здание и прилегающую к нему территорию
Ольга ДАНИЛОВА
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Помещение должно стать более удобным для посетителей

Помещение должно стать более удобным для посетителей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В здании комитета социальной защиты населения Курска начинается первый этап капитального ремонта.

В этом году планируется привести в порядок вход в здание и прилегающую к нему территорию: будет оборудован пандус для маломобильных групп населения и отапливаемый тамбур, отремонтированы ступени, деревянные оконные рамы заменят на пластиковые.

Кроме того, около здания появятся новые лавочки и урны. Работы завершат до конца ноября