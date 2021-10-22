Под Курском горел луг

Пожарные смогли остановить огонь Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 октября пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Курской области и оперативная группа регионального комитета природных ресурсов ликвидировали возгорание сухой травы на лугу вблизи реки Большая Курица в Курском районе.

Площадь возгорания составила 20 гектар. В случае распространения огонь мог перейти на жилые дома и хозпостройки, а также участок хвойного леса.

- Возгорание травы было ликвидировано в пять часов вечера. Сильные порывы ветра осложняли процесс тушения. Переход огня на лесной фонд не допущен, – рассказал председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков.