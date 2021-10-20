Назначен новый председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области

Мулевин до этого исполнял обязанности руководителя комитета Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 20 октября на должность председателя комитета ЖКХ и ТЭК Курской области назначен Александр Мулевин, сообщили в администрации региона.

Александр Мулевин – выпускник Курского государственного технического университета, имеет два высших образования.

Трудовую деятельность он начал в 2006 году в инспекции Федеральной налоговой службы по Курску. Работал генеральным директором АО «Курскоблводоканал».

19 августа 2020 года занимал должность первого заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области. С 1 июня этого года исполнял обязанности руководителя комитета.