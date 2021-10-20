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Здоровье20 октября 2021 13:06

В курских детсадах ввели свободное посещение

Чтобы освободили от платы за пропущенные дни, нужно написать заявление
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Свободное посещение ввели в связи с ситуацией с ковид в регионе

Свободное посещение ввели в связи с ситуацией с ковид в регионе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В курских детских садах с понедельника введено свободное посещение.

Об этом доложил на планерке глава Курска Виктор Карамышев.

- Вопрос обсуждали с заведующими детских садов, мониторили сложившуюся ситуацию, приняли решение о введении свободного посещения в дошкольных учреждениях, - сказал Карамышев.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения будут взимать родительскую плату за присмотр и уход только за дни фактического посещения детского сада ребенком. Освобождение от родительской платы осуществляется на основании заявления родителей или законных представителей, пояснили в мэрии.