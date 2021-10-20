В курских детсадах ввели свободное посещение

Свободное посещение ввели в связи с ситуацией с ковид в регионе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В курских детских садах с понедельника введено свободное посещение.

Об этом доложил на планерке глава Курска Виктор Карамышев.

- Вопрос обсуждали с заведующими детских садов, мониторили сложившуюся ситуацию, приняли решение о введении свободного посещения в дошкольных учреждениях, - сказал Карамышев.

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения будут взимать родительскую плату за присмотр и уход только за дни фактического посещения детского сада ребенком. Освобождение от родительской платы осуществляется на основании заявления родителей или законных представителей, пояснили в мэрии.