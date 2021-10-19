Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 октября 2021 9:15

В Курске более 500 призывников уклоняются от армии

В городе усилят розыск уклонистов
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В регионе идет призывная кампания

В регионе идет призывная кампания

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заместитель главы города Владимир Гребенкин рассказал о ходе осенней призывной кампании: она проходит со строгим соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Правда есть и те, кто отказывается служить.

- На сегодня в Центральном и Сеймском округах областного центра 440 человек находятся в розыске. Таких «беглецов» помогают найти правоохранительные органы, - сказал чиновник.

Глава города поручил усилить работу по розыску уклонистов.