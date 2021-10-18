В Курске штрафуют за парковку на газонах

Типичная картина для Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре продолжаются рейды по выявлению несанкционированной парковки на газонах.

В течение недели сотрудники администрации Сеймского округа проверили улицы Заповедная, Энгельса, Серегина и Гагарина.

Как рассказал глава Сеймского округа Андрей Борисов, на месте составлено 10 протоколов об административном правонарушении, в полицию направлены запросы для установления сведений о собственниках восемь автомобилей.

Еще восемь автолюбителей должны явиться в окружную администрацию для составления соответствующих протоколов.

Помимо этого, в округе проведено 12 рейдов по мониторингу санитарного состояния, выдано 34 уведомления по наведению должного порядка.