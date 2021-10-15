В Курске МЧС продезинфицировало аэропорт

Обработку проводят по графику Фото: Светлана ВОЛКОВА

Звено санитарной обработки службы радиационной, химической защиты первой специализированной пожарно-спасательной части Курска провело дезинфекцию здания международного Аэропорта Курск имени М.И. Гуревича.

Подобную обработку спасатели проводят еженедельно. Они дезинфицируют парки, скверы, объекты социального обслуживания, подразделения Главного управления МЧС России по Курской области.

Применяемое дезинфицирующее средство безопасно для человека и животных, но губительно для вирусов. Для проведения дезобработок пожарная техника оборудована специальным резервуаром и техническими приспособлениями. С помощью насоса высокого давления средство подается в распылители. Специалисты Главного управления обучены и сертифицированы на проведение таких мероприятий, у них имеются специальные защитные костюмы.

- С апреля 2020 года мы обработали почти 1, 2 миллиона квадратных метров, - рассказывает начальник службы радиационной химической защиты 1 СПСЧ Курска Главного управления Сергей Бондарев. – Это 10 парков, более 180 объектов социального обслуживания, 273 объекта МЧС России и ряд других.

Кстати, звено санитарной обработки было создано на базе 1 СПСЧ Курска весной прошлого года. Дезинфекция проводится по специальному графику.