В Курской области на реализацию программы льготной ипотеки выделено 40 миллионов рублей

Льготники могут получить ипотечный кредит со ставкой на три процентных пункта ниже рыночной Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказали в комитете строительства, нормативная база о порядке льготного ипотечного кредитования отдельных категорий граждан утверждена, соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Курской области.

Улучшить свои жилищные условия смогут девять категорий граждан, в их числе инвалиды, малоимущие, многодетные и молодые семьи, работники бюджетной сферы. Для этого будет использоваться льготное ипотечное кредитование, привлекут средства застройщиков.

Льготники могут получить ипотечный кредит со ставкой на три процентных пункта ниже рыночной на весь срок кредитования. Снижение ставки достигается за счет единовременной платы застройщика банку.

- Администрация Курской области предоставляет субсидию на компенсацию 50% этой платы. Выгода для жителей региона заключается в существенной экономии на ипотечных выплатах, – сказал вице-губернатор Алексей Смирнов.

Подробную информацию можно получить в Курском областном ипотечном агентстве (г. Курск, ул. М. Горького, 50, тел. +7 (4712) 51-44-35) и в дирекции по реализации в Курской области программ обеспечения жильём отдельных категорий граждан (г. Курск, ул. Щепкина 9, тел. +7 (4712) 51-36-65, 51-06-10).