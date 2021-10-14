Под Курском в парке вакцинировали декоративных птиц

Болезнь Ньюкасла или псевдочума птиц - вирусное заболевание Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ветеринары привили против болезни Ньюкасла обитателей «Парка птиц» в Курчатове, а именно: 168 декоративных кур, павлинов, фазанов, голубей, цесарок и индеек.

Болезнь Ньюкасла или псевдочума птиц - вирусное заболевание, характеризующееся пневмонией, энцефалитом и множественными точечными поражениями внутренних органов. Но для здоровья человека вирус Ньюкасла не представляет никакой опасности.

В рамках профилактики болезни необходимо соблюдать санитарно-гигиенические правила при уходе за птицей и своевременно проводить вакцинацию.

Сотрудники районных станций по борьбе с болезнями животных регулярно проводят вакцинацию птиц против болезни Ньюкасла. В Курской области с начала года в хозяйствах всех форм собственности уже привито более 20 млн пернатых.