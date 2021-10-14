Почти 14 тысяч курян ревакцинировались от коронавируса

Привиться можно по месту жительства в поликлинике Фото: Светлана ВОЛКОВА

С июля в регионе доступна ревакцинация от коронавируса, за это время в Курской области повторно вакцинировались уже 13 974 человека. Пройти ревакцинацию необходимо тем, кто переболел коронавирусом или привился более полугода назад – это придаст иммунитету дополнительную силу.

Для ревакцинации используется вакцина «Спутник Лайт». Отложить повторную прививку необходимо при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, при обострении хронических болезней. В таком случае ее следует провести через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Записаться можно через портал Госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. При регистрации через Госуслуги нужно выбрать раздел «запись на вакцинацию».

В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева) доступна ревакцинация от коронавируса без предварительной записи. В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00, в Central Park – с 11:00 до 19:00, в «Европе» – с 14:00 до 20:00 с понедельника по пятницу.