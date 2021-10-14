В больницах Курской области развернуты дополнительные ковид-койки

В регионе складывается сложная обстановка о ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В лечебных учреждениях региона, которые уже принимают пациентов с коронавирусом, развернуты дополнительные койки. В девяти больницах дополнительно появилось 128 коек, в том числе девять реанимационных. Также оборудовано 34 койки для долечивания пациентов, на них переводят идущих на поправку людей, состояние которых не вызывает серьезных опасений.

Всего в Курской области помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 11 больницах, в них действуют 2162 койки. Это максимальное количество развернутых в регионе коек для лечения коронавируса с начала пандемии.

Маршрутизация пациентов между стационарами проводится в соответствии со стандартами лечения коронавирусной инфекции.