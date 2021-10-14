Принять участие в переписи можно несколькими способами Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 15 октября по 14 ноября куряне примут участие во Всероссийской переписи населения.

Принять участие в переписи можно несколькими способами, в том числе на стационарном переписном участке.

Администрация Курска во взаимодействии с «Курскстатом» подобрала временных переписных работников, которые прошли специальное обучение. Для участия в проведении переписи населения в Курске (включая резерв) будут задействованы 1095 человек, в том числе 135 контролеров на стационарных переписных участках, которые будут контролировать работу переписчиков.

В Железнодорожном округе будут работать 21 стационарный переписной участок, в Сеймском – 43, в Центральном – 71. Также на территории Курска – 815 счетных участков.

Везде будут соблюдены общие правила санитарно-эпидемиологической безопасности.