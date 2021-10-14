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Спорт14 октября 2021 15:50

Курское "Динамо" одержало победу над турецким "Галатасараем"

За четыре секунды до финальной сирены на табло еще горел равный счет
Ольга ДАНИЛОВА
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Курская команда выиграла в матче

Курская команда выиграла в матче

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курское "Динамо" провело непростой матч против турецкого "Галатасарая". Ни одна из команд за всю игру не смогла добиться существенного преимущества. За четыре секунды до финальной сирены на табло горел равный счет - 76:76 и только перехват Юлии Козик и два очка Наташи Говард позволили одержать победу.

"Динамо" (Курск) - "Галатасарай" (Турция) - 78:76 (20:22, 21:19, 19:17, 18:18). Дабл-дабл у Ховард (17 очков, 11 подборов). По 15 принесли Юлия Козик и Эпифания Принц. 13 очков - у Эвы Лисец.