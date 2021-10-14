Распродажа состоится 23 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске пройдет заключительная ярмарка «Осень – 2021»

23 октября в Курске состоится заключительная сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2021». Покупатели смогут приобрести картофель, овощи, зерно, сахар и другие продукты питания непосредственно у производителей.

Ярмарочная торговля начнется с восьми утра, она будет проходить на шести площадках во всех округах Курска:

- ул. Бойцов 9 дивизии – пр. Хрущева (ООО ССПК «Виктория»): Глушковский, Железногорский, Фатежский районы, Кореневский, Хомутовский районы;

- ул. Комарова (площадка около торгового центра «Васильевский»): Медвенский, Обоянский, Рыльский районы;

- ул. Литовская, 2 «К» (сельскохозяйственный кооперативный рынок ССПК «Виктория»): Беловский, Поныровский, Дмитриевский районы;

- ул. Менделеева, 31 (у кинотеатра «Родина»): Большесолдатский, Конышевский, Октябрьский, Солнцевский, Суджанский районы;

- пл. им. Рокоссовского: Золотухинский, Курский, Курчатовский, Льговский, Пристенский, Щигровский районы;

- ул. Станционная (около переходного моста): Горшеченский, Касторенский, Мантуровский, Советский, Тимский, Черемисиновский районы.

К участию в ярмарке приглашаются фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, потребительские общества, сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности районов Курской области.

По вопросам организации ярмарок можно обращаться по телефонам: 8 (4712) 70-10-63, 51-25-42.