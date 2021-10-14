Здание детской облбольницы построят в Курске на проспекте Плевицкой

По проекту в больнице будет стационарный корпус на 320 коек Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область получит из федерального бюджета 4,6 млрд рублей на строительство многопрофильной областной детской больницы, сообщили в администрации региона.

- Выделена площадка на проспекте Плевицкой и разработана проектно-сметная документация. Планируется, что строительство начнется в 2022 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год, - рассказали в Доме Советов.

По проекту в больнице будет стационарный корпус на 320 коек, девять соматических и пять хирургических отделений, отделение анестезиологии и реанимации, четыре операционных блока. Также планируется организовать отделение дневного стационара на 50 коек, что в двухсменном режиме работы позволит принимать до ста маленьких пациентов в день. Амбулаторный прием будет осуществляться в детском консультативно-диагностическом центре, который сможет принимать 450 пациентов в смену.

Строительство новой больницы позволит расширить возможности оказания медицинской помощи детям с использованием современных технологий. Кроме того, курские врачи продолжат проводить телемедицинские консультации с ведущими клиниками России, а федеральные специалисты будут проводить в регионе операции и мастер-классы, заверили в обладминистрации.