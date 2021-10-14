Смертельное ДТП под Курском: два человека пострадали, двое погибли

Трагедия произошла на трассе "Крым" Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 14 октября примерно в 10 часов 20 минут. 49-летний водитель ВАЗ ехал со стороны села Верхний Любаж Фатежского района Курской области. По предварительным данным он на 464-м километре автодороги "М-2 Крым" поворачивал налево в сторону села Игино Фатежского района, не предоставил преимущество и врезался в автомобиль DAF, за рулем которого был 36-летний водитель.

- В ДТП водитель ВАЗ и его 49-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Еще два пассажира легковушки - женщина 52-х лет и мужчина 53-х лет скончались на месте аварии, - рассказали в ГИБДД региона.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.