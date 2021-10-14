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Происшествия14 октября 2021 12:58

Смертельное ДТП под Курском: два человека пострадали, двое погибли

В Фатежском районе разбился ВАЗ
Ольга ДАНИЛОВА
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Трагедия произошла на трассе "Крым"

Трагедия произошла на трассе "Крым"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 14 октября примерно в 10 часов 20 минут. 49-летний водитель ВАЗ ехал со стороны села Верхний Любаж Фатежского района Курской области. По предварительным данным он на 464-м километре автодороги "М-2 Крым" поворачивал налево в сторону села Игино Фатежского района, не предоставил преимущество и врезался в автомобиль DAF, за рулем которого был 36-летний водитель.

- В ДТП водитель ВАЗ и его 49-летняя пассажирка госпитализированы с травмами. Еще два пассажира легковушки - женщина 52-х лет и мужчина 53-х лет скончались на месте аварии, - рассказали в ГИБДД региона.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.