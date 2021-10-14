В Курске ночью сгорела квартира

Огонь тушили 31 человек и десять единиц техники Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 02:44 14 октября в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Ямская в Курске.

- На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №2, 4, 8, СПСЧ №1 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. По прибытии в 02:46 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 03:01, ликвидировано в 03:04, - сообщили в МЧС.

В трехкомнатной квартире огнем повреждена мебель, вещи, внутренняя отделка. Пожарные спасли 18 человек.