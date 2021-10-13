Курск, Воронеж и Белгород может связать сеть пригородных маршрутов

Основная идея проекта – наладить железнодорожное сообщение между памятными местами и музеями Фото: Светлана ВОЛКОВА

Перспективы создания системы пригородных перевозок, связывающих Курск, Воронеж и Белгород, обсудили в областном центре.

Главной темой встречи стал вопрос организации ускоренного сообщения между тремя регионами. В совещании приняли участие председатель областного комитета транспорта и автодорог Сергей Солдатенков, представители Юго-Восточной и Московской железных дорог.

Запуск сети пригородных маршрутов планируется приурочить к 80-летию победы в Курской битве, которое будет отмечаться в 2023 году. Основная идея проекта – наладить железнодорожное сообщение между памятными местами и музеями, расположенными в областных и районных центрах.

Сейчас в Курской области на полигоне Юго-Восточной железной дороги курсируют 17 пригородных поездов по шести маршрутам. С 1 января 2021 года на участках Курск–Ржава и Курск–Белгород заменили два старых подвижных состава на современные. Поезда оснащены системами обеззараживания и кондиционирования воздуха.

На совещании затронули дальнейшие планы по обновлению подвижного состава и проведению технических и ремонтных мероприятий, необходимых для создания сети пригородных поездов, связывающих Курск, Воронеж и Белгород. Обсуждение проекта продолжится. Для этого создана рабочая группа, сказали в обладминистрации.