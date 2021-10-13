Более 15 тысяч курян оформили "Пушкинскую карту"

К проекту уже присоединились драматический театр им. А.С. Пушкина, театр кукол, ТЮЗ «Ровесник», филармония, краеведческий музей, музей археологии, концертно-творческий центр «Звездный» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области реализуется проект «Пушкинская карта». Он даёт возможность молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры. На балансе Пушкинской карты – три тысячи рублей, потратить которые можно до конца года.

В нашем регионе к проекту уже присоединились драматический театр им. А.С. Пушкина, театр кукол, ТЮЗ «Ровесник», филармония, краеведческий музей, музей археологии, концертно-творческий центр «Звездный». В афишу проекта от региона на сегодня включено более 60 мероприятий. Афиша опубликована на портале культура.рф и постоянно пополняется.

Пополнить баланс Пушкинской карты самостоятельно нельзя, средства будет зачислять государство один раз в год. В 2022 году номинал составит пять тысяч рублей.

Чтобы получить Пушкинскую карту, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Карта выпускается как в виртуальном формате, так и в виде пластикового носителя, заказать который можно будет в отделениях Почта Банка