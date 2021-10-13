В стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 1909 курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находятся 1909 человек, на ИВЛ – 158 (12 – инвазивная, 146 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 13 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 60702 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 256 - за последние сутки.

На сегодняшний день в регионе от ковид скончались 1517 человек. В том числе за последние сутки - шесть - женщины 66, 70, 70, 81, 84, 88 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.