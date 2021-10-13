В Курской области план по первичной вакцинации от ковид выполнили почти на 60%

В регионе развернуты прививочные пункты Фото: Светлана ВОЛКОВА

По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 413735 человек; это 58,1% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Два компонента прививки получили 394572 курянина.

Продолжаются поставки вакцины от коронавируса. В Курскую область поступила партия «Спутника V» в размере 3600 доз. Вакцина распределяется между прививочными пунктами, сообщили в администрации региона.

Всего регион получил 583 691 комплект, из них 475 367 «Спутника V», 87 804 «Спутника Лайт», 16800 «ЭпиВакКороны», 3 720 «КовиВака».