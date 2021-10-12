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Общество12 октября 2021 20:42

Тротуары на улице Радищева в Курске в порядок приведут в 2022 году

Специалисты продолжают замену люков и решеток ливневой канализации
Ольга ДАНИЛОВА
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Ремонт идет в центре города

Ремонт идет в центре города

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске завершается ремонт улицы Радищева. На участке протяженностью 2,6 километра уложены два слоя нового дорожного покрытия и заменен бортовой камень, сообщили в мэрии города.

Еще необходимо уложить асфальтобетон на съездах к смежным улицам и домам, пересечении с трамвайными путями и остановках общественного транспорта. Также специалисты продолжают замену люков и решеток ливневой канализации, восстановление тротуарной плитки, которая была демонтирована во время ремонта.

Работы подрядчик планирует завершить через неделю. Благоустройство пешеходных зон на улице Радищева пройдет в следующем году.