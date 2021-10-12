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Здоровье12 октября 2021 15:34

В Курскую область поступил дорогостоящий препарат для лечения ковид

Его будут применять в стационарах
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В регионе сохраняется сложная обстановка с заболеваемостью ковид

В регионе сохраняется сложная обстановка с заболеваемостью ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для стационарного лечения коронавирусной инфекции в Курской области закуплено 2000 упаковок дорогостоящего препарата Лейтрагин. Стоимость закупки этого препарата составила 51 млн рублей, сообщили в администрации региона.

Препарат Лейтрагин подавляет образование в легких вещества, которое запускает цитокиновый шторм, – системную воспалительную реакцию, когда иммунные клетки начинают уничтожать ткани организма.

Сейчас коронавирусная инфекция протекает гораздо агрессивнее, чем это было в начале пандемии. Люди болеют тяжелее, и среди реанимационных пациентов стало больше молодых людей. Для лечения инфекции приходится применять комбинированную терапию.