В Курскую область поступил дорогостоящий препарат для лечения ковид

В регионе сохраняется сложная обстановка с заболеваемостью ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для стационарного лечения коронавирусной инфекции в Курской области закуплено 2000 упаковок дорогостоящего препарата Лейтрагин. Стоимость закупки этого препарата составила 51 млн рублей, сообщили в администрации региона.

Препарат Лейтрагин подавляет образование в легких вещества, которое запускает цитокиновый шторм, – системную воспалительную реакцию, когда иммунные клетки начинают уничтожать ткани организма.

Сейчас коронавирусная инфекция протекает гораздо агрессивнее, чем это было в начале пандемии. Люди болеют тяжелее, и среди реанимационных пациентов стало больше молодых людей. Для лечения инфекции приходится применять комбинированную терапию.