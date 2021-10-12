Полностью завершили вакцинацию более 294 тысяч курян

В регионе действует масочный режим Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито в регионе 413 735 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 394 572, сообщили в Доме Советов.

Сотрудники комитета экономического развития администраци Курска и управления по делам ГО и ЧС проводят рейд по соблюдению масочного режима в торговых центрах в северо-западном районе областного центра.

Рабочие группы проверяют не только соблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями магазинов, но и наличие разметки социального дистанцирования и средств дезинфекции.

Посетителям магазинов, несоблюдающим масочный режим, представители рабочих групп обычно делают замечания. Этой меры, чаще всего, достаточно. Протоколы об административном правонарушении составляются только в исключительных случаях, когда профилактические беседы не помогают.

Во время недавнего рейда уже составлено два протокола об административной ответственности.