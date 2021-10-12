Курянки смогут бесплатно получить консультацию маммолога

Прием пройдет без предварительной записи Фото: Из архива КП.

16 октября в рамках Всемирного дня борьбы с раком молочной железы в Курском онкологическом центре пройдет бесплатная консультация онколога-маммолога.

Скрининг будет включать маммографическое или ультразвуковое исследование по показаниям. Приём проведут специалисты отделения опухолей молочной железы поликлинического отделения.

Все желающие могут обратиться за консультацией 16 октября с 9:00 в Курский онкологический центр по адресу: х. Кислино, ул. Елисеева, 1, здание поликлиники, 4-5-й этаж. Прием ведется без записи