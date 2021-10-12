В больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1915 курян

В регионе действуют ограничительные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1915 человек, на ИВЛ – 143 (10 – инвазивная, 133 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 12 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 60446 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 249 - за последние сутки.

На сегодняшний день с начала пандемии от ковид в регионе скончались 1511 человек. В том числе за последние сутки - четверо - женщины 47, 51, 69, 95 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.