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Здоровье12 октября 2021 9:04

В Курской области внесли изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности

В общепит, бассейны и кинотеатры пускают только вакцинированных
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Курянам советуют привиться от ковид

Курянам советуют привиться от ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 11 октября деятельность культурно-досуговых учреждений, бассейнов, бань, саун, фитнес-центров, а также организаций общественного питания (за исключением столовых предприятий или учебных заведений, которые работают только для своих сотрудников и обучающихся) допускается при наличии у посетителей QR-кода, полученного через портал Госуслуг или специализированное приложение «Стоп коронавирус».

Действителен также сертификат о вакцинации на бумажном носителе либо справка из медорганизации о перенесенном заболевании – сроком не более шести месяцев. QR-коды можно скачать или распечатать с портала Госуслуг. Ограничения распространяются на граждан, достигших 18 лет, пояснили в администрации региона.

QR-коды в транспорте не нужны, но по-прежнему необходимо носить средства индивидуальной защиты, при этом льготы для граждан сохраняются