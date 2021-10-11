В Курске нашли два артснаряда

Спасатели обезвредили артснаряды Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 октября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны в Курске.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сообщили в МЧС.

Обнаруженные артиллерийские снаряды 88 мм и 20 мм изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.