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Происшествия11 октября 2021 20:06

В Курске нашли два артснаряда

Их вывезли на полигон
Ольга ДАНИЛОВА
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Спасатели обезвредили артснаряды

Спасатели обезвредили артснаряды

Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 октября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны в Курске.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сообщили в МЧС.

Обнаруженные артиллерийские снаряды 88 мм и 20 мм изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.