В Курске резко выросло число вызовов "скорой"

Система здравоохранения региона испытывает "перегрузку" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Количество вызовов скорой помощи в областном центре за неделю составило 9746, это на 350 больше, чем за предыдущую неделю. В поликлиниках Курска многократно выросло количество вызовов врачей на дом – каждой инфекционной бригаде приходится обслуживать до 70 вызовов в сутки. В среднем в каждую из поликлиник поступает 400-500 вызовов ежедневно.

Специалисты отмечают, что сейчас ковид-инфекция протекает гораздо стремительнее. От момента заражения до появления первых симптомов проходит около пяти дней, хотя год назад этот период составлял до двух недель. Наблюдается более быстрое прогрессирование поражения легких, приходится увеличивать дозировки препаратов и удлинять период лечения. Все больше молодых людей заражаются коронавирусом, некоторые нуждаются в кислородной поддержке.

За последнюю неделю в Курской области в среднем регистрировалось 240 случаев заболевания коронавирусом в день.