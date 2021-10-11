В Курске жильцы "опасного" дома отказались от переселения

ЧП произошло в общежитии на улице Сумской Фото: Светлана ВОЛКОВА

"КП" уже сообщала о ЧП, которое произошло в общежитии на улице Сумская, 13 в Курске, где обрушилось потолочное перекрытие. По счастливой случайности никто не пострадал.

- Спасатели провели обследование дома с помощью комплекса «Струна – М», которое показало 80% износа конструкций дома. Однако этого заключения недостаточно для признания дома аварийным: для этого потребуется экспертное заключение специализированной организации. Глава города поручил председателю комитета ЖКХ привлечь экспертов и провести необходимое обследование, - прокомментировали ситуацию в мэрии.

11 октября с жильцами дома работали и сотрудники городского управления по учету и распределению жилья. Они предложили временно переселиться в маневренный фонд – все помещения отремонтированы и пригодны для проживания. На данный момент от 14 жильцов дома поступил письменный отказ от переселения.

Заместителю главы горадминистрации, председателю комитета по управлению муниципальным имуществом поручено во взаимодействии с региональным структурами отработать вопрос включения дома №13 в новую федеральную программу по переселению из аварийного жилья. Документ, в который войдут дома признанные аварийными после 1 января 2017 года, сейчас находится на стадии формирования.

Председатель комитета соцзащиты населения города Курска Сергей Брежнев работает с семьями – детям в возрасте от 7 до 17 лет предложат бесплатные путевки в санатории Курской области.

Завтра в администрации Сеймского округа с жильцами дома еще раз встретятся представители городской администрации и глава округа.