Курянам советуют носить маски и вакцинироваться Фото: Светлана ВОЛКОВА

В августе 2021 года коронавирус стал главной причиной смерти 38 603 человек в России. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. В Росстате ведут статистику смертей от коронавирусной инфекции, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы.

В нашем регионе в августе COVID-19 стал основной причиной смерти 410 курян. Данные из этой категории включены в статистику федерального оперштаба по коронавирусу.

Еще у пяти умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 16 человек.