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Общество11 октября 2021 17:04

В Курской области возможны перебои в работе телевидения

Ограничения будут действовать с 10.00 до 17.00
Ольга ДАНИЛОВА
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Перебои в вещании возможный из-за ремонтных работ

Перебои в вещании возможный из-за ремонтных работ

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На радиотелевизионных станциях Курской области в течение десяти рабочих дней запланировано проведение технических работ, из-за этого возможны перебои в работе телевидения.

С 20 октября по 2 ноября на мачте РТС Курск запланировано проведение работ с возможными отключениями цифровых пакетов программ и радиопередатчиков.

Так, в Курске ограничат РТРС-1 (24 ТВК), РТРС-2 (53ТВК), «Радио России» (107.1 МГц), «Маяк» (95.3 МГц), «Вести ФМ» (102.9 МГц), «Наше радио» (96.0 МГц), «Радио 7» (102.1 МГц), «Дорожное радио» (106.2 МГц), «Радио Дача» (100.7 МГц), «Шансон» (98.0 МГц).

Ограничения будут действовать с 10.00 до 17.00.