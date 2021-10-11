На две улицы Курска отопление обещают вернуть 12 октября

В Курске без отопления остаются несколько многоэтажек Фото: Светлана ВОЛКОВА

На улице 50 лет Октября в Курске «Квадра» устраняет два повреждения на теплосети.

Земляные работы на местах повреждения теплосетей завершены, к откачке воды бригады с утра еще не приступили, рассказали в мэрии.

Там добавили, что все дома на проспекте Дружбы подключены к отоплению, однако из-за порывов – в сетях недостаточный гидравлический режим. Кроме того, без отопления остаются дома №№ 1 и 1а на улице Орловской.

Работы предполагается завершить к ночи и начать заполнение системы – 12 октября отопление должны получить жители домов на улице Орловской и проспекте Дружбы.