В больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1982 курянина

В регионе сохраняется сложная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1982 человека, на ИВЛ – 140 (девять – инвазивная, 131 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 11 октября, в Курской области всего зарегистрировано 60197 (+244) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 1507 человек. В том числе - пять за последние сутки. Это мужчины 55 лет и 71 года, женщины 81, 82, 86 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.