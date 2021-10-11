В Первомайском парке Курска высадили шалфей и щучку

Также здесь провели обрезку деревьев Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями, парками, скверами и лесами Курской области в Первомайском парке готовит цветники и клумбы к осенне-зимнему сезону, сообщили в администрации региона.

Подрядная организация провела прополку и удаление сорняков, а также обрезку растений, готовых к зимовке.

Новый облик клумбы обрели в начале лета. Здесь были высажены вероника длиннолистная (голубая), шалфей дубравный, манжетка мягкая, седум, лиатрис колосковый, щучка дернистая, колосняк песчаный, волжанка двудомная.

Уходовые работы помогут сохранить растения к весне. Их завершат после первых заморозков.