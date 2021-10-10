За сутки в Курской области коронавирус выявили у 250 человек

По данным оперштаба на 10 октября, прирост зараженных за сутки в Курской области составил 250 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 193, Курчатовский - 18, Курский - 10, Золотухинский - пять, Щигры и Щигровский - по четыре, Льгов и Тимский районы - по три, Конышевский и Черемисиновский - по два, Касторенский, Льговский, Мантуровский, Советский, Солнцевский районы и Рыльск - по одному. Всего в регионе зарегистрировали 59953 подтвержденных случаев коронавируса.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1919 человек, на ИВЛ – 149 (7 – инвазивная, 142 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1502 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 411 524 человека, вторым компонентом – 393 082.