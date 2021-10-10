В Курской области прорвался трубопровод с жидкими отходами

Фото: администрация Курской области.

9 октября рядом с селом Хмелевое Фатежского района произошла авария трубопровода. На место выехали сотрудники комитета природных ресурсов. По словам специалистов, трубопровод начинается от границ агрохолдинга «Мираторг» «Откорм Молотычи». Ориентировочно, в 500 метрах от предприятия произошел сброс жидких отходов на рельеф местности. В воздухе ощущается резкий, неприятный запах аммиака и сероводорода.

Предположительно, сброс случился в результате аварии трубопровода. Рабочие порыв устранили. На месте сброса зафиксированы следы работы специализированной техники.

Информацию направят в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, а также в Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям для принятия мер.