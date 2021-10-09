В больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 1828 курян

В регионе продолжается вакцинация против ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1828 человек, на ИВЛ – 150 (11 – инвазивная, 139 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 9 октября в Курской области всего зарегистрировано 59703 с начала пандемии подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 245 - за последние сутки.

С начала пандемии в Курской области от ковид скончались 1496 человек. В том числе за последние сутки - четверо - мужчина 74 леи и женщины 61, 71, 74 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.