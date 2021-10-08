В Курске новую детскую клиническую больницу построят к 2024 году

Также здесь будет размещен детский консультативно-диагностический центр Фото: Из архива КП.

В Курской области появится новая детская клиническая больница.

Заявка на ее финансирование учтена в проекте бюджета на 2022 год, сообщили в администрации региона.

В больнице будет размещен стационар на 320 коек, девять соматических и пять хирургических отделений, отделения анестезиологии и реанимации на 18 коек, четыре операционных блока, детский консультативно-диагностический центр на 450 посещений в смену. Ввести больницу в эксплуатацию планируется в 2024 году.