В Курске откроется выставка живописи «SERGBAZHEN 2021. Проживая время»

Экспозиция откроется в креативном пространстве "Веранда"
Фото: Светлана ВОЛКОВА
15 октября в «Веранде» откроется выставка живописи «SERGBAZHEN 2021. Проживая время».
Картины Сергея Баженова, работающего под псевдонимом SERGBAZHEN, выполнены в абстрактно-экспрессионистическом стиле с некоторой долей примитивизма.
Работа над выставкой «SERGBAZHEN 2021. ПРОЖИВАЯ ВРЕМЯ» велась в течение года, начиная с прошлого сентября. Сергей Баженов изображал на холстах моменты, свидетелями которых мы были, те новости, которые мы получали, те чувства и эмоции, переживания ближнего, которые мы видели.
Организаторы просят соблюдать масочный режим.