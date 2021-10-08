В Курске откроется выставка живописи «SERGBAZHEN 2021. Проживая время»

Экспозиция откроется в креативном пространстве "Веранда" Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 октября в «Веранде» откроется выставка живописи «SERGBAZHEN 2021. Проживая время».

Картины Сергея Баженова, работающего под псевдонимом SERGBAZHEN, выполнены в абстрактно-экспрессионистическом стиле с некоторой долей примитивизма.

Работа над выставкой «SERGBAZHEN 2021. ПРОЖИВАЯ ВРЕМЯ» велась в течение года, начиная с прошлого сентября. Сергей Баженов изображал на холстах моменты, свидетелями которых мы были, те новости, которые мы получали, те чувства и эмоции, переживания ближнего, которые мы видели.

Организаторы просят соблюдать масочный режим.