В Курске построят два детсада

Каждый детсад будет рассчитан на 150 мест Фото: Светлана ВОЛКОВА

Михаилу Мишустину во время визита в Курск показали новые инфраструктурные проекты Курска

Недавно правкомиссия одобрила инфраструктурный бюджетный кредит Курской области на сумму 3,6 млрд рублей. Такие кредиты – новый инструмент поддержки регионов.

Полученные средства пойдут на создание комфортной среды, строительство жилья и коммуникаций, новые дороги и транспорт и защиту экологии, сообщили в администрации региона.

На эти деньги в Курске построят водовод, автодорогу, проспект Булатова для будущих жителей микрорайона «Инстеп.Сити», а также два детских сада (на 150 мест каждый) в микрорайоне «Северный».